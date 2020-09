¿Se va del Barcelona en 2021? La nueva decisión que ha tomado Messi con su futuro

El enfrentamiento puede dejar heridas difíciles de cicatrizar. Lionel Messi cedió y renunció a abandonar el FC Barcelona, pero expresó este viernes una frustración que puede acompañarlo y lastrar su próxima temporada y la del club catalán.

El astro argentino lo repitió claramente: su deseo era irse, una decisión muy meditada, tomada a lo largo de "un año muy difícil", mucho antes de la humillación infligida al Barça por el Bayern de Múnich (8-2) en Liga de Campeones, que dejó a la 'Pulga' con gesto hundido en el vestuario.

Esta temporada, antes incluso de esa derrota, los blaugranas ya habían dado señales de ser un equipo envejecido, sin ambición, sin imaginación, y con un entrenador, Quique Setién, a la merced de su vestuario.

Pero Messi cedió finalmente: "imposible" pagar la cláusula de 700 millones de euros que exigía el presidente Josep Maria Bartomeu para dejarle partir; e impensable ir "a juicio contra el Barça", el club que Messi ama, el de su "vida".

Ahora bien, un tema que Messi no dejó claro ayer en su entrevista a Goal, fue si solo jugará una temporada más con el FC Barcelona.

Messi tiene contrato hasta junio del 2021 y a partir de ahí se puede ir totalmente libre. El Manchester City es el que más sonó en los últimos días.

En relación a esto, Diario Sport ha publicado en su portada de este domingo 6 de septiembre una información nueva sobre Leo.

Confirman que Messi va a esperar al nuevo presidente del club para decidir si irse o si renovar para jugar la que sería la campaña 2021-22.



Messi y su última decisión, según Sport. Va a esperar al nuevo presidente.

Las fechas para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están programadas para el próximo mes de marzo. Ahí Leo Messi comenzará a sacar conclusiones y ver si le gusta el proyecto que le puede ofrecer el que sería el nuevo presidente del club.

NO QUIERE A BARTOMEU

Muy claro ha quedado que Lionel Messi no tiene una buena relación con Bartomeu, el actual presidente del Barcelona.

En su entrevista donde anunció que se quedaba, dejó más que claro que no pasa al máximo mandatario culé.

"Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Se lo dije al presidente y bueno, siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", expresó Messi.

También disparó por el proyecto fallido: "Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que pasan las cosas".

Muy claro queda que Messi quiere un nuevo presidente para definir su futuro. De momento, solo se sabe que jugará esta temporada 2020-21.