Siguen y suman: Barcelona y otra baja más, Monchu se va al Girona FC

Ramón Rodríguez Jiménez, 'Monchu', joven mediocampista, ha decidido dejar el FC Barcelona para emprender un nuevo desafío fichando por el Girona FC de la segunda categoría del fútbol de España.

El jugador reconoció este miércoles, en su presentación como nuevo futbolista del Girona, que ha tenido "varias ofertas de Primera División", pero que en cuanto se le presentó la propuesta de Montilivi no tuvo "ninguna duda" porque "este es el mejor sitio para seguir formándome".



"He hablado varias veces con Quique (Cárcel) y Francisco (Rodríguez), y me han asegurado que voy a ser importante. El club ha apostado fuerte por mí, y yo en este momento de mi carrera necesito jugar mucho", añadió el prometedor jugador de 21 años, que esta campaña jugará en Montilivi en calidad de cedido por el Barça y que se convertirá en futbolista del Girona a todos los efectos si el cuadro rojiblanco asciende a Primera.





En este sentido, Monchu no escondió que "el objetivo es subir a Primera" y destacó que "si las cosas van bien" permanecerá "muchos años" en Montilivi.



Además, el nuevo centrocampista gerundense se definió como "un jugador muy completo, que puede ir de área a área y defender y atacar, con un gran golpeo de balón, muy competitivo, con carácter y con muchas ganas de subir con el Girona".



Monchu también admitió que le ha costado "irse de un club tan grande" como el Barça y poner fin a una etapa de ocho campañas en La Masia.



"Estoy muy agradecido al Futbol Club Barcelona por estos años", concluyó Monchu; que se despide del Barça tras haber debutado en la Champions League en agosto, de la mano de Quique Setién, y tras haber anotado diez tantos en la última temporada con el filial a pesar de actuar como centrocampista.





Por su parte, el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, destacó la "mentalidad, la garra y el hambre" de Monchu, que se ha convertido en la quinta incorporación del Girona de cara a la nueva temporada, tras el arquero Arijanet Muric, los laterales Jordi Calavera y Enric Franquesa y el delantero Pablo Moreno.