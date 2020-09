Luis Suárez y su mensaje de despedida a Lionel Messi, quien pasa a ser su rival

En una conferencia bastante emotiva, Luis Suárez se despidió del FC Barcelona, club en el cual en seis años logró convertirse en el tercer mejor goleador histórico de la institución. En sus últimas palabras como jugador culé, no olvidó a Lionel Messi.

"Me voy con muchas expectativas a un equipo muy competitivo, es un equipo muy ambicioso e intentaré ayudar a que siga creciendo y lograr algo importante", explicó.



En cambio, no se ha parado a pensar mucho en lo que supondrá volver a enfrentarse al Barça en noviembre en la 10ª jornada liguera.



"Obviamente, que son especiales (estos partidos) cuando te enfrentas a tu exequipo, a amigos, a compañeros que te conocen y que tu conoces. Trataremos de hacer cada uno lo mejor para nuestro equipo y será algo lindo".

- Messi, amigo y rival -

Su salida del Barça supone también alejarse de su amigo Lionel Messi, con el que ha forjado una gran relación dentro y fuera del campo.



"Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo, cuando uno llegó al Barcelona decían cuidado con Leo por ser delantero..., ahora después de muchos años Leo se lleva espectacular con un delantero", dijo.



"Dicen que el delantero le hace mal, porque lo decían, no digo quién, pero nosotros somos conscientes que el tiempo que estuvimos en el equipo intentamos ayudar al equipo, rendir al máximo, estar a la altura de lo que es el Barcelona y en mi caso me puedo ir orgulloso", afirmó Luis Suárez.





El delantero uruguayo también está convencido de que su relación con el astro argentino no va a cambiar porque vaya a otro equipo rival directo.



"Ya me he enfrentado en los partidos Uruguay-Argentina, así que eso no va a cambiar nuestra relación, no va a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos en partidos complicados como son los Atlético-Barça", concluyó diciendo el jugador de 33 años.