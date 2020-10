Luis Enrique y su ataque venenoso a Marco Asensio: "Debe estar viendo una serie de Netflix"

Luis Enrique hace que las ruedad de prensa siempre tengan un ingrediente extra, pues dice las cosas tal cual las piensa, no se anda por las ramas y cuando ataca a alguien, lo hace de forma frontal.

Ver más: Haaland y Odegaard no jugará la Eurocopa con Noruega



Y es que el técnico de la Selección de España tuvo una insólita respuesta cuando un periodista le preguntó por Marco Asensio, quien se viene recuperando de una lesión y es una de las ausencias en esta convocatoria española.



Al ser cuestionado por “cómo ve a Marco Asensio”, Luis Enrique respondió de la siguiente manera. "Pues no lo veo. Creo que no está aquí convocado. Debe estar ahora viendo una serie de Netflix en el sofá. Le mando un saludo”.





“Hoy no toca hablar de él”, insistió Luis Enrique. Si bien su relación con el crack del Real Madrid, Marco Asensio no es mala, decidió no referirse al jugador, dado que no está convocado y su prioridad es Suiza.



Este sábado, la Selección de España enfrentará a su similar de Suiza por la tercera jornada de la Liga de Naciones. 'La Roja' viene de empatar sin goles ante Portugal en un nuevo amistoso.





Mientras tanto, Marco Asensio sigue trabajando tras su larga lesión de la temporada pasada para estar a punto cuanto antes. Y así volver a meterse en el once del Real Madrid y ser considerado de vuelta por Luis Enrique, de cara a la próxima Eurocopa.