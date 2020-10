Lo que Luis Enrique, técnico de España, ha dicho sobre Adama Traore y Ansu Fati

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró convencido este viernes de que los dos atacantes emergentes Adama Traoré y Ansu Fati "pueden jugar juntos" en el campo, y afirmó preferir lo que tiene a contar con un delantero estrella que condicione su juego.



"Pueden jugar juntos, de titulares, sí. No hay jugadores incompatibles", afirmó Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones contra Suiza el sábado.



Adama "no sólo tiene velocidad sino que es hábil, tiene potencia, capacidad para aguantar el balón entre contrarios y es una persona muy cabal, muy sensata, muy maduro", dijo Luis Enrique, quien, no obstante, rechazó adelantar si lo utilizará de entrada en los partidos o como revulsivo.



"Eso va a depender de los objetivos, no hay una táctica para un jugador", dijo Luis Enrique.

Ansu Fati y Adama Traore son dos de las nuevas figuras de la selección de España.



"Un perfil como el de Adama no es habitual en los equipos, es difícil encontrar esas cualidades a ese nivel y nosotros intentaremos integrarlo", añadió el seleccionador español.



Tras el 0-0 en el amistoso contra Portugal el miércoles, Luis Enrique volvió a ser preguntado sobre la falta de un '9' puro en el combinado nacional que aporte gol.



"Prefiero lo que tengo a tener un jugador que meta 30 goles y que me condicione todo el aspecto defensivo y todo lo que trabajamos en la selección", explicó.



"Estoy encantado con el equipo que tengo, con las múltiples posibilidades que me dan diferentes jugadores para poder utilizar diferentes sistemas y diferentes maneras de jugar", añadió.



"Me quedo con lo que tengo antes de tener una sola figura y estar gestionando otro tipo de cosas que benefician menos al equipo", insistió Luis Enrique, que tiene disponible a todos el equipo.





"Todos hemos dado negativo así que están todos a disposición para mañana, incluido (Mikel) Oyarzabal", que no pudo viajar a Lisboa el miércoles por un resultado "no negativo" en una prueba de covid-19.



El seleccionador español también advirtió sobre Suiza, último del grupo 4 de la Liga A de la Liga de Naciones, que lidera la Roja.



"Es un equipo muy atrevido, tanto en ataque como en defensa", dijo Luis Enrique, añadiendo que "va a ser un partido muy complicado en el que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder generarles problemas".