¡Es una máquina! Así fue el primer hattrick de Haaland con Noruega en la Liga de Naciones  

El pasado jueves Noruega y Erling Haaland y Noruega recibieron un duro golpe al caer eliminados en los playoffs por un boleto a la Eurocopa 2021 ante Serbia.

Te puede interesar: No lo convencen y no cuentan: Los siete futbolistas señalados por Ronald Koeman en Barcelona



Eso dejó mal al delantero de 20 años que no pudo anotar en ese juega, pero el fútbol rápidamente le dio revancha y de una forma impresionante.



Haaland no tuvo piedad de una pobre Rumania que fue goleada por Noruega 4-0 y el crack del Dortmund marcó... ¡Tres goles!

LEER MÁS: La respuesta tajante de crack del Manchester City sobre Messi: "No me importa si viene"



Ese partido correspondió a la Liga de Naciones de la UEFA y el delantero hizo su primer hattrick de la historia con la camisa de país.



Odegaard, la otra estrella de Noruega fue quien asistió en los primeros dos goles a Haaland, que sabemos que frente al marco nunca fallará.

MÁS: Cristiano Ronaldo con puesto impensado: Estudio revela que Messi es el mejor de la historia de la liga española



Recordemos que, Haaland se dio a conocer mundialmente con aquellos nueve goles en un partido, en el histórico 12-0 de Noruega a Honduras en el Mundial Sub 20 de 2019.