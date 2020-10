COVID-19: Así reaccionó Cristiano Ronaldo al darse cuenta que tenía la enfermedad

Cristiano Ronaldo tuvo un revés inesperado. El portugués salió positivo al COVID-19, así lo reportó su selección en un comunicado oficial.

La noticia generó un gran revuelo en el mundo del fútbol. La enfermedad hará que CR7 se pierda varios partidos con la Juventus de Turín.



Es muy probable que Cristiano no esté ante el Barcelona, en el duelo más atractivo de la Champions League 2020/21, donde enfrentaría a Messi.

LA REACCIÓN DE CRISTIANO

Según el diario italiano, 'Correio da Manha', la primera reacción de Cristiano Ronaldo al darse cuenta que tenía la enfermedad fue de incredulidad total.



El portugués se puso nervioso ante la noticia y lo primero que pidió fue un contratest porque no presentaba ningún síntoma.

Cristiano Ronaldo no pudo estar en el entrenamiento de Portugal, pero los acompañó desde las gradas.



Cristiano no puedo concebir que tiene que estar confinado en casa cuando considera que puede jugar sin problemas, pero tiene que cumplir con las reglas.



Para el Juventus-Barcelona del 28 de octubre es muy probable que no esté a menos el día 21 salga una prueba donde diga que CR7 está negativo de COVID-19.

YA SE FUE A TURÍN, ITALIA

Cristiano Ronaldo ya retornó a Turín para seguir con el confinamiento, lo hizo en un avión ambulancia y abandonó la a selección de Portugal que enfrentará a Suecia.

Ronaldo partió del aeropuerto de Tires, en Cascais, a unos 30 kilómetros de Lisboa, tras permanecer confinado en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de la capital lusa.