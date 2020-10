Isco habla de Zidane a sus espaldas: "Me quita en el 50 o en el 60, a veces en el descanso"  

Isco Alarcón no pasa por el mejor momento de su carrera, el malagueño ha perdido protagonismo y ahora es muy suplente en el Real Madrid.

En el último Clásico ante el FC Barcelona no tuvo minutos y fue captado hablando de Zidane a sus espaldas previo al partido.



'El Partidazo de Movistar Plus' captó una conversación de Isco con sus compañeros donde analiza cómo Zidane le utiliza en el equipo.

Muy atento a lo que decía estaba Marcelo, junto a él estaban Modric y Luka Jovic. Todos suplentes en el último partido del Real Madrid.

Isco ha perdido protagonismo en el Real Madrid de Zidane.

LO QUE DIJO ISCO

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", es lo que dice Alarcón.

Isco ya no es aquel referente y titular del Real Madrid como lo fue en la primera etapa de Zidane, el malagueño lleva ya varios años jugando poco y con la puerta de salida bien pronunciada.