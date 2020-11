Dani Alves revela el mensaje que le envió a Messi para que no se fuera del Barça... ¡y el argentino no le contestó!

Dani Alves reveló en una entrevista con la cadena catalana RAC 1 que intentó intervenir para que Messi no se marchara del Barcelona, cuando el argentino sacudió el pasado mercado de verano con su polémico burofax.

''Le mandé un mensaje y todo para que no se fuera de Barcelona'', comienza contando el lateral, que recuerda cómo le avisó a Leo que abandonaría el club azulgrana para irse a la Juventus.

''Cuando a mí me querían echar del Barça, le dije: 'Oye, me voy del Barça porque me quieren echar y antes que me echen prefiero irme porque no me gusta ser basura'. Me gusta irme como vine. Él me dijo una frase un día: 'Dani no te vayas, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?'. Me lo dijo en un entrenamiento'', relata Alves.

''Entonces yo cuando vi esta situación repetí esta frase para él. Le dije: '¡Ey, no te vayas del Barça! Un amigo una vez me dijo dónde estaría mejor que en el Barcelona. Yo me fui y me he arrepentido de no estar ahí contigo'. Entonces yo replico esa frase: ¿dónde tu vas a estar mejor que ahí?'', detalló el jugador de 37 años, que actualmente milita en el Sao Paulo de su país.

Entre risas, Dani confiesa que no recibió la respuesta de Messi. ''¡No me contestó! Pero creo que lo leyó''. Al mismo tiempo comparó la situación de cada uno. ''Lo mío era diferente, me querían echar. A mí si no me quisieran echar, nunca me hubiese marchado del Barça. Marcharte por tus propios pies, a que te quieran tirar a la basura, son dos mundos. Messi es tan grande como el escudo del Barça''.

Y reflexionó: ''Si todo lo que tu tienes alrededor es un desastre, tu no quieres formar parte de ese desastre. Un jugador que ha hecho tanto por el Barcelona, toda su vida ahí, pero pierdes 8-2, eso es un desastre. Fue lo que yo pensé en la selección. Por un momento entré en su mundo y debe pensar ¿qué están haciendo con esto? Entonces uno no quiere formar parte de esto, no quiere pasar esos ridículos. Estuve en su cabeza en ese momento y por eso le mandé esa frase. El Barça tiene que hacer un estadio a su nombre por tanto que le ha dado''.

Alves analizó el momento que ahora vive el capitán. ''Yo tenía una conexión brutal con Messi. Ahora parece que está solitario. Con todo respeto para la gente que está ahí, pero para mí ha perdido un poco la identidad el Barça, tenés que pasar el proceso y recuperar la identidad. Una vez que pierdes eso, vas a tener que pasar un proceso arduo para volver a saber quién eres. En la vida no sirve intentar ser quien no eres. Creo que el Barça está intentando ser quien no es''.

Durísima derrota en Champions

Sobre el escandaloso 8-2 que recibióel Barcelona por parte del Bayern Múnich en Champions, el brasileño lo comparó con lo que sufrió con la 'Canarinha' en el 2014.

''Eso duele, pero es algo puntual. Es un golpe para que entiendas que estás haciendo las cosas mal. Sucedió con nosotros en Brasil contra Alemania y no va a suceder en la vida. Pero es un golpe para que veas que estás haciendo las cosas mal. Eres un club y tienes una identidad, si la pierdes puede suceder este tipo de cosas''.

Por último, Dani Alves señaló desde su punto de vista el problema del equipo catalán. ''Hoy el Barça es un club de compra-venta. Cuando eres un club de compra-venta, acabas perdiendo lo que eres. El Barça siempre ha sido un equipo de formación y fichar jugadores que encajan en la filosofía del club. Ahora no sé quién ha aconsejado pero se fichó un montón de gente que muchas veces no tiene el concepto de lo que es el Barcelona. Al fin y al cabo vas a tener muchos jugadores buenos, valiosos, pero que no defienden la identidad de lo que eres. Para mí, ahí está el problema del Barca''.