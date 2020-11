Koeman pide más respeto para Messi y habla sobre el caso con Griezmann: "Puedo entender que esté cabreado"

Barcelona enfrentará al Atlético de Madrid el sábado y este día, Ronald Koeman compareció ante los medios de comunicación para hablar del partidos y otros temas del club.

El DT holandés pidió más respeto para Lionel Messi y también se pronunció sobre el caso con Griezmann.

Atlético de Madrid, próximo rival

"Sabemos que es un partido complicado contra un equipo fuerte. Hay que destacar el trabajo de su técnico. Trabajan bien y tienen un equipo competitivo. Es algo importante. Sabemos que es complicado. Confiamos en nosotros mismos. Nosotros también tenemos bajas importantes. Ojalá sea un gran partido".



Caso Messi con Griezmann



"Puedo entender que Leo esté cabreado. Hay que respetar mucho más a gente como Leo. Un viaje tan largo y preguntar cosas después, es una falta de respeto. Puede ser intención de crear polémica. No he visto nada en el vestuario que indique un problema entre ellos. No soy partidario de buscar problemas. El que habló dejó a Griezmann como su cliente hace años. Son chorradas".

Sobre Lionel Messi tocó varios temas, como ser la renovación: "No lo veo fuera del club. Y no voy a contestar más", aseguró.





Los partidos de selecciones



"Sabemos que para los equipos grandes es un calendario apretado. No es bueno jugar tres partidos, uno de ellos amistoso. He sido durante más de dos años seleccionador, pero nunca he arriesgado con un jugador. Lo que no entiendo, por ejemplo, es que todos los partidos fuera de casa nosotros hemos jugado a las 21:00h (9:00 P.M). Todos los partidos en Ucrania o Rusia, se jugaban a las 19:00h (7:00 P.M) y nosotros a las 21:00h. Esto no ayuda. En todos los partidos fuera de casa, entiendo el del Atlético, pero todos los demás han sido a las 21:00h llegando muy tarde a casa teniendo que viajar. Estoy muy en contra, hay que pensar más en los clubes grandes. Vamos mal en este sentido".

Busca dar un golpe de autoridad en LaLiga



"Estamos en un buen camino. Hemos cambiado posiciones en el equipo y si logras resultados como el día de Juve o mañana, la confianza será mayor. Siempre la última palabra existe en el campo".