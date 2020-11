Crisis en el FC Barcelona de Ronald Koeman: ¿Cómo hará frente a las lesiones?

El FC Barcelona vive uno de los peores momentos de la temporada. Después de conseguir una dinámica positiva en el primer tramo de la campaña parecía que el equipo dirigido por Ronald Koeman podría llegar a competir tanto en La Liga española como en la Champions League.

Ahora, han empezado a llegar los problemas en el equipo catalán. Si no fuera suficiente con los posibles problemas internos entre Leo Messi y Griezmann, que aún no han conseguido conectar en el ataque del equipo catalán, dos piezas fundamentales del once inicial de la plantilla, Piqué y Ansu Fati, están ahora lesionados, y otros efectivos como Sergi Roberto o Busquets también se mantienen a la espera del alta médica.



El FC Barcelona solo tiene dos centrales en la defensa para afrontar la competición, Lenglet y Araujo (que también sufre molestias), y en la delantera, pese a la explosión de Pedri, efectivos como Dembélé o el propio Griezmann aún están lejos de su mejor nivel.

Sea como fuera, el conjunto necesita renovar su equipo lo más rápido posible para poder hacer frente a esas mismas lesiones y competir al máximo nivel, al menos, hasta que todo vuelva a una supuesta normalidad la próxima primavera. De mientras, el FC Barcelona deberá mejorar su rendimiento sobre el terreno de juego, donde los últimos resultados le han alejado de los primeros puestos de La Liga española.

Los pronósticos, ahora mismo sitúan al Atlético de Madrid o al Real Madrid como favoritos para poder alzarse con el título liguero, una lucha de la que parece que el FC Barcelona se está descolgando debido a sus últimos resultados.

Una de las mejores maneras de comprobar, precisamente, cómo se encuentra cada uno de los equipo en la clasificación y cuáles son las probabilidades de que se pueda alzar con la victoria final es acudir a los pronósticos y cuotas que dictaminan las casas de apuestas.

Ahora mismo, por ejemplo, algunas de las casas de apuestas deportivas nuevas que ofrecen cuotas de La Liga española coinciden en que el equipo liderado por Leo Messi no tiene las mismas posibilidades que los equipos de Madrid. Y es que no solo los resultados no acompañan, sino que los elementos internos del equipo tampoco presagian la mejor de las suertes para el equipo azulgrana.



De todos modos, ahora mismo el líder de La Liga española es la Real Sociedad, un equipo que no ha dejado de crecer a lo largo de la temporada y que, actualmente, está rompiendo sus propios récords de los ochenta. Pese a que cuenta con más partidos jugados que sus principales rivales, el equipo vasco no ha parado de ganar credenciales para alzarse como uno de los principales favoritos de la competición.



El FC Barcelona, para conseguir destacar otra vez en la competición necesita encadenar victorias y, sobretodo, poder ganar a sus principales rivales en los duelos directos. Las derrotas contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid han restado muchas posibilidades al equipo catalán para poder posicionarse bien en la clasificación de La Liga. Después de sufrir lesiones y ciertas divergencias en el seno del equipo, el conjunto dirigido por Ronald Koeman necesita hacer una amplia reflexión para poder reinar, nuevamente, en España.