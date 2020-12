Filtran el último audio que envió Diego Maradona antes de morir: ¿se estaba despidiendo?

A cinco días del fallecimiento de Diego Armando Maradona se filtró el último audio que envió antes de morir y para sopreses de muchos fue para el esposo de su exnovia.

Se entrega el empleado por las fotos con los restos de Maradona

El periodista Luis Ventura reprodujo en el programa 'Secretos Verdaderos', el último mensaje que grabó el argentino, en donde le pedía Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, que cuidara mucho a Diego Fernando, el último hijo que tuvo el Pelusa con su antigua enamorada.

''Hola Mario, habla Diego. Yo sé que te parecerá increíble esto, pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos'', comienza diciendo Maradona, cuya relación con Ojeda acabó a finales del 2019.

''Cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón (comparación) con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", concluyó el 'Diez', haciendo referencia a su heredero Diego Fernando.

La última mujer en convivir con Diego

Verónica Ojeda fue la última pareja que tuvo Maradona luego de romper con Rocío Oliva. Después de algunas diferencias, la pareja decidió ponerle punto y final a la relación, pero mantuvieron el contacto por su hijo.

''Está todo bien, hay buena onda, él comparte cosas con su hijo. Desde ya nos estamos reconciliados, somos los papás de Dieguito Fernando, a pesar de que estábamos viviendo en la misma casa'', explicó en su momento la argentina.

Diego Maradona falleció el pasado miércoles producto de un paro respiratorio, pero sus hijas han declarado ante la Fiscalía que uno de los responsables de su muerte es el médico personal que lo operó de un hematoma subdural a principios de noviembre.

El cirujano Leopoldo Luque se ha referido a los señalamientos y asegura que la operación ''no tiene nada que ver'' con el desceso de su amigo. Además dijo que no se reprocha nada y que su único delito era haber ''amado y cuidado'' al campeón del mundo.