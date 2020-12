¿Se siente respaldado por el club y los jugadores del Real Madrid?, así responde Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, cuestionado en los últimos días, aseguró este viernes sentirse "fuerte para encontrar soluciones" a la difícil situación del equipo.



"Me siento fuerte para encontrar soluciones con mis jugadores. Mañana (sábado) tenemos una gran oportunidad de hacer un gran partido contra un gran adversario", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Sevilla.



El técnico merengue reconoció que es un momento difícil, "pero ya los ha habido antes. He estado varias temporadas aquí y siempre es difícil", dijo.



"Siempre hemos tenido momentos complicados y han llegado las críticas, y ahora es lo mismo, ¿más fuertes? puede ser, pero yo pienso en positivo y mañana es otra gran ocasión para nosotros para demostrar que somos un gran equipo", añadió el DT del Real Madrid.





El partido en el Sánchez Pizjuán se perfila como una ocasión para armarse de moral con una victoria antes de enfrentarse el miércoles al Borussia Monchengladbach, donde se jugará el pase a octavos de la Champions.



"Mañana tenemos que puntuar, hacer un gran partido, nos gustan los partidos así, donde tenemos que competir", dijo Zidane, que se declara respaldado por el club.}

¿SE SIENTE RESPALDADO ZIDANE?

"Sí, completamente, del club, de todos", dijo Zidane al ser preguntado por si siente apoyado por el Real Madrid y los jugadores.



"Los jugadores lo que quieren es competir, jugar y siempre me han demostrado su cariño", añadió Zidane, para el que "lo más importante es que nosotros, juntos, vamos a sacar esto adelante".



Preguntado por si cree haber perdido su condición de intocable, Zidane aseguró que "nunca he pensado que soy intocable, nunca, ni de jugador, ni de entrenador, ni de persona. Si estoy aquí es para algo: vivir las cosas hasta el último momento", afirmó.



El técnico del Real Madrid también se refirió al capitán Sergio Ramos, lesionado desde el 17 de noviembre, sin precisar si podrá estar el sábado.



"No vamos a arriesgar, si puede estar con nosotros, estará, pero no quiero un jugador con molestias, para que luego se haga más daño", dijo.