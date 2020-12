Barcelona no aguantará más a Coutinho; le buscan una salida en enero del 2021

Philippe Coutinho no terminó de congeniar, ni en el Barcelona de Ernesto Valverde, ni en el de Ronald Koeman. El jugador brasileño tendrá que ir buscando una salida del Camp Nou, pues no tiene cabida.



Y de acuerdo a lo que informa el diario ARA, el Barça quiere traspasar a Coutinho antes del 24 de enero. Varios serían los motivos que han llevado al club azulgrana a buscar una salida al brasileño. En primer lugar motivos económicos.



El presidente de la Junta Gestora, Carles Tusquets, cree que hay que aligerar masa salarial y hacer algún traspaso. Philippe Coutinho es de los jugadores mejor pagados de todo el equipo y la plantilla tiene muchos en su puesto.





El brasileño no está por encima de Griezmann, Messi y Pedri por lo que Ronald Koeman no le pondrá ningún problema a la venta del ex Liverpool, Inter y Bayern Munich.

UNA LESIÓN LE JUGÓ UNA MALA PASADA



A Coutinho una lesión le penalizó un arranque de temporada prometedor. El brasileño empezó jugando en su posición y lo hizo a buen nivel. Pero desde que regresó volvió a la banda izquierda, una posición que parece claro que le juega en contra. Al menos así se ha visto en el Barça.



Philippe Coutinho regresó al Barcelona tras ir cedido al Bayern, donde nunca se consolidó como titular. Koeman llamó al brasileño para decirle que contaba con él para su nueva etapa con el Barça. Pero tras el subidón inicial parece que se está desinflando otra vez.