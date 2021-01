La terrible lesión que sufrió Perotti: "Hay ocho casos en el mundo y siete son accidentes de tráfico"

Diego Perotti, futbolista argentino del Fenerbahce, sufrió una rotura casi total de la unión del ligamento de la rodilla en un partido contra el Besiktas el pasado mes de noviembre.

Es la primera vez que este tipo de lesión se da en un deportista y solo existen ocho casos en el mundo, siete de ellos por accidente de tráfico.



El director deportivo del Fenerbahce, Emre Belözolu, intentó explicar el grave momento que vive Perotti en su pierna: "Hay ocho casos en el mundo y siete de ellos son accidentes de tráfico. Esta es la primera vez que se ve en un deportista. Tras la operación, el período de baja fuera de los terrenos de juego parece ser de entre tres y ocho meses", aseguró.





"Lamentablemente, el proceso avanza exactamente como ni él ni nosotros queremos", agregó sobre la lesión del futbolista argentino ex Boca Juniors.

Diego Perotti llegó procedente de la Roma y firmó un contrato hasta 2022 con los turcos, pero esta grave lesión cambia su situación en el equipo.



"En caso de cirugía, tendremos que sentarnos cara a cara y tomar una decisión tanto con él como con su entrenador", afirmó el directivo.

A lo que cerró diciendo: "No podemos decir con certeza que se irá. Creo que encontraremos un término medio de alguna manera. Los cupos de jugadores extranjeros también están por encima de los límites. Habrá que tomar decisiones".