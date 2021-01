Tévez atiza contra el Barcelona y defiende a Messi: "Si te vas poniendo grande y el club no te acompaña, se complica"

Carlos Tévez, jugador y capitán de Boca Juniors, habló de todo lo involucrado con el equipo Xeneize y también de Lionel Messi, futbolista del Barcelona.

Te puede interesar: Quitando crack al Real Madrid: La tremenda lista de fichajes que tiene candidato a la presidencia del Barcelona



"Carlitos" fue compañero del rosarino en la selección de Argentina y comentó sobre la situación que vive en el crack en el conjunto azulgrana.





Aseguró que el club no ha estado con Messi en este último tiempo y ese es uno de los motivos por los cuales no ha mostrado su mejor nivel.

LEER MÁS: Haaland y su recado a Zidane por el caso Odegaard: "Lo único que tienen que hacer es ponerlo"



"Vas entrando en una edad en la que ves que te queda poco de carrera y ves que el equipo no te acompaña. Es difícil, pero él más que nadie sabe la decisión que tomará en junio, aunque no me lo imagino a Leo con otra camiseta que no sea la del Barcelona", aseguró el "Apache".



Messi ya es agente libre y puede negociar con cualquier escuadra del mundo. Lo peor para el conjunto azulgrana es que no les dejará un solo centavo por la transferencia.

MÁS: Máximo rival de Messi en el mejor 11 de la Concacaf



Tévez también se refirió a la única cosa que le falta a Lionel, un Mundial: "El fútbol se lo debe, a él más que nadie le duele eso, a nosotros nos puede doler como argentinos, pero a él le duele más que a nadie, no tengas dudas", cerró.