Gignac aclara su futuro luego de perder contra el Bayern en el Mundial de Clubes: ''Extraño Francia...''

André-Pierre Gignac se mostró con sentimientos encontrados tras perder la final del Mundial de Clubes ante el poderoso Bayern Múnich en Rayán, Qatar.

El delantero no escondió su decepción, pero espera que más clubes mexicanos alcancen la ''vara'' en esta competencia.

''Gracias por el apoyo y vamos a regresar más fuerte. Esperemos que en las próximas ediciones varios equipos mexicanos puedan llegar a la final'', expresó Gignac una vez finalizado el encuentro.

Asimismo destacó que eran conscientes de que no sería nada sencillo derribar al Bayern, pues no gozaron de muchas oportunidades y la más clara fue una tijereta que intentó en la parte complementaria, pero que no incomodo al meta Manuel Neuer.

''Estamos desilusionados por el resultado, sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran equipo, no fue nada fácil'', aseguró el galo.

Seguirá en México

Por otro lado, Gignac dejó en claro que continuará en tierras mexicana y agradeció que su familia pudo ver el partido en Francia gracias a la transmisión. El galo termina su contrato con los felinos el próximo mes de junio y todo apunta a que renovará.

''Supe que pasaron el partido en Francia, fue bonito, mi familia lo pudo ver. Extraño Francia, pero estoy muy bien en México'', admitió.

El 'Bomboro' recibió el Balón de Plata por su gran labor en el Mundial de Clubes. Cabe recordar que los tres goles que marcó Tigres en esta competición fueron obra del francés , por lo que terminó como campeón de goleo (dos contra el Ulsan y uno ante Palmeiras).