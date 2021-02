El duro consejo de famoso periodista a Messi y arremete contra Koeman: ''Lo contrataron para romper a Leo''

Barcelona volvió a sufrir una dolorosa derrota en Champions y esta vez fue contra el PSG. Aunque todavía le quedan 90 minutos para intentar buscar la remontada, la sensación general es que la eliminatoria ya no tiene vuelta atrás así como el futuro de Messi en el club.

Para el periodista Sebatián Vignolo, el astro argentino debe salir cuanto antes del equipo azulgrana.

''Messi se tiene que ir del Barcelona, no puede quedarse ni un segundo más. Cuando tu casa ya no es tu casa y no sentís lo mismo... Ya cuando no encuentra lo que encontraba, él fue muy feliz, pero a esta altura ya no lo es, sufre y la pasa mal'', comenzó diciendo el 'Pollo' con su editorial en ESPN F90 apenas terminó el partido de octavos de final.

Y añadió: ''Da la sensación que hacen todo lo posible para que la pase mal. La verdad, fue una de esas imágenes que te preocupan. Ver a Messi ido, con esa cara que muchas veces le vimos en el seleccionado argentino. Yo estoy convencido que lo mejor que le puede pasar es que lo llamen de la Selección, que le digan: 'venite 15 días a la Argentina'. Imagínense lo mal que está el Barcelona''.

Vignolo señaló directamente al técnico Ronald Koeman como uno de los principales responsables de la situación que atraviesa el delantero.

Rivaldo asegura que Messi se marchará al PSG

''Y encima acá hay un tipo que da la sensación que disfruta ver a Messi pasándola mal. La cara de Koeman cuando termina el partido riéndose... da la sensación que lo contrataron para romper a Messi. No le creo nada a Koeman, cuando lo elogia a tampoco'', indicó.

Y para cerrar, el periodista apuntó que: ''Hoy el Barcelona se comió un baile, fue una humillación y Messi es la cara del Barça. Para mí siempre sale ileso futbolísticamente. Tiene que agarrar la valija e irse donde encuentre la felicidad que en Barcelona ya no tiene. ¿Para qué seguir insistiendo? También se va a devaluar él. Messi va a ser Messi toda la vida, pero se devalúa emocionalmente. El tipo siempre es el mejor, pero no está contento''.