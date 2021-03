Ramos se destapa con Ibai: elige entre Haaland y Mbappé y su tajante reacción sobre Messi en el Real Madrid

Luego de romper el silencio ante los medios de comunicación para hablar de su futuro en el Real Madrid, Sergio Ramos mantuvo una plática con el famoso streamer Ibai Llanos en su conocido Charlando Tranquilamente y habló sobre el fichaje más factible que podría llevar a cabo el conjunto merengue y sobre la posilidad de... ¡contratar a Messi!

El capitán merengue aclaró que jugar en el Barcelona es imposible, pero que recibiría al capitán azulgrana con los brazos abiertos. También asegura que nunca hubiese dejado salir a Cristiano Ronaldo.

Renovación

''Soy una persona optimista y creo en el trabajo. Y cuando trabajas las cosas salen. Pero de la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie''.

¿Cómo le gustaría salir del Madrid?

''Irme con la conciencia tranquila es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande, que se te devuelva los años que ha estado sintiendo y viviendo este escudo''.

Eliminación del Barcelona en Champions

''La satisfacción de ver al Barça eliminado está ahí, tengo más rencillas con ellos y es un rival. Además en el PSG está Keylor. No me gusta reírme porque la semana que viene nos puede pasar a nosotros. No le deseo el mal a nadie, pero de momento nosotros seguimos vivos. Pero con el Atalanta hay que tener cuidado''.

Los Clásicos con Mourinho

''Fue una época difícil. Yo era muy caliente en esa época y Mou también entendía que un abrazo al rival perdiendo no era bueno. Pero nos reunimos con los del Barcelona para hacer un pacto de no agresión, de convivencia de la que nos sacó Mourinho, aunque no fue el único responsable. Pero estábamos con otra mentalidad que felizmente pudimos cambiar a tiempo para ganar también con la selección''.

La marcha de CR7

''Perdió Cris y perdió el Madrid. Yo no le hubiese dejado salir porque es de los mejores y nos hubiese acercado más a ganar. Son relaciones que tienen que ser de por vida, tiene que ser una fusión de equipo. Es un jugador determinante que nos ayuda a ganar''.

Fichar por el Barcelona

''Opciones no hay ninguna. A Laporta le tengo cariño, me lo encontré una vez y me cayó bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero, es algo imposible''.

¿Messi al Madrid?

''Lo hemos sufrido en los mejores años de su carrera y siempre que no lo tengas enfrente sería una alegría. Le apañaría mi casa si hace falta si decide venir en lo que encuentra algo''.

Fichar a Mbappé o Haaland

''Me gustaría que viniesen los dos, pero de venir uno a día de hoy sería más fácil fichar a Haaland. Con Mbappé las circunstancias económicas están más complicadas. No estaría mal Haaland por el hambre de gol, de títulos, su envergadura, su velocidad... Sería más fácil llegar a un acuerdo por Haaland''.

Todo lo que se perderá Ramos si se va del Real Madrid

Su costumbre de irse al ataque

''Como la cosa vaya un poco complicada en el marcador, a partir del minuto 80 o incluso antes ya miro a Zizou y barra libre para ir para arriba''.

Otra remontada en LaLiga

''El Atlético está muy bien, muy estable y han hecho méritos para estar ahí arriba. Vamos a intentar meter presión y pelearla hasta el final, pero no dependemos de nosotros''.

Uno de sus momentos más duros últimamente

''La eliminación contra el Ajax. Lo que más me dolía era no estar en el campo. Verte en el palco te hace sentir peor. De todo se aprende''.