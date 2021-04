El Real Madrid cruza los dedos: ''¡Ojo con el árbitro que nos ponen para el Clásico contra Barcelona''

En las oficinas del Real Madrid están a la espera de que LaLiga designe al árbitro que impartirá justicia el próximo sábado en el Clásico ante Barcelona que se jugará en el Alfredo Di Stéfano.

La tabla de posiciones de la Liga Española está en llamas

Según filtró el diario AS, los colaboradores de la institución blanca compartieron un mensaje en común esta mañana luego del escándalo arbitral protagonizado durante el Barcelona-Valladolid.

''¡Ojo al árbitro que nos ponen para el Clásico del sábado!'', se puede escuchar en los pasillos de Valdebebas, afirma la citada fuente.

''A nosotros nos pitaron tres penaltis en Mestalla, dos de ellos por manos de Lucas y Ramos. Pero en el derbi del Wanda no pitaron la clara que hizo Felipe cuando Casemiro iba a rematar a gol y a Alba tampoco. Hay dos varas de medir'', se quejaban en el seno del club blanco.

Es por ese motivo que en el Real Madrid cruzan los dedos ante la designación del Clásico que se conocerá el jueves, pues esperan que puedan tener un árbitro que esté a la altura del partido para evitar los errores en lo más mínimo.

Video: el enfado de Messi el Barcelona-Valladolid con el árbitro

''Zidane no se quejará nunca en público, pero entre los jugadores hay un temor indisimulado al arbitraje que puedan sufrir este sábado con la Liga en juego ante el Barça'', agrega el mismo medio español.

El señalado por los madridistas

El Madrid no quiere que para dicho encuentro el juez sea Hernández Hernández, ya que estuvo en el derbi ante el Atlético en el Wanda y la temporada pasada en el Clásico del Camp Nou, con los famosos dos penales sobre Varane no pitados.

''Solo pedimos que nos pite un árbitro que no actúe condicionado como nos ha sucedido estos últimos años. Y que en el VAR no tengan miedo a intervenir por el hecho de ser el Madrid'', dicen la entidad merengue, en declaraciones que recoge AS.