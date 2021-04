Atlético se estrella contra el Betis: así se puso la tabla de posiciones en la Liga Española

LaLiga arde más que nunca. Atlético empató este domingo contra el Betis (1-1) por la jornada 30 y regresa a lo más alto del campeonato español, pero amenazado por Zidane y los suyos.

El equipo de Simeone no pudo sacar el triunfo en el Benito Villamarín. Yanick Carrasco abrió el marcador apenas al minuto 5, pero el ex del Barcelona, Cristian Tello, empató al 20 y el marcador no se volvió a mover.

Con este resultado, el Atlético es líder solo por un punto sobre el Real Madrid. Los colchoneros ahora tienen 67 y los merengues 66.

Mientras tanto el Barcelona, que cayó en el Clásico, se queda en el tercer puesto y con 65 unidades. A solo un punto del eterno rival y a dos de los rojiblancos.

En la cuarta posición se encuentra el Sevilla con 58. Real Sociedad y Betis comparten 47 cada uno y Villarreal fue desplazado al séptimo lugar con 46.

Por su parte, el Granada es octavo con 39, seguido por el Levante con 37. Celta de Vigo y Athletic Club tienen 37 unidades.

El Cádiz decimosegundo con 35 unidades. Detrás del equipo amarillo está el Valencia con 34. Eibar, Alavés y Elche se mantienen en el sotano.

El próximo compromiso para el Real Madrid será frente al Getafe en el Alfonso Pérez y el Atlético jugará contra el Eibar en el Wanda Metrpolitano.

La tabla de posiciones de la Liga Española