Neymar pudo ir al Real Madrid: ''Pagaban 300 millones de euros, pero el PSG dijo que ni por mil''

Wagner Ribeiro, considerado por muchos como el agente más influyente en el fútbol sudamericano, concedió una entrevista a L'Équipe en donde repasa el pasado y actualidad de Neymar. El exrepresentante del jugador cuenta que el Real Madrid estuvo a punto de ficharlo hace un par de años.

Neymar frena su renovación y volvería al FC Barcelona

Ribeiro recordó la primera vez que vio a Ney, en una cancha de fútbol sala cuando contaba con apenas 12 años. Enseguida el Madrid se interesó por él, pero el presidente del Santos, Marcelo Texeira, le ofreció ''10.000 euros al mes''.

Más tarde vendría el interés del Chelsea, pero el delantero ''no quería ir'', explicó el agente, que cuenta cómo a partir de 2012 comienza la intensa pugna entre el Real Madrid y Barcelona por el joven jugador, que permanecía en el Santos, sobre todo, por una llamada crucial de Pelé.

''El Real insistió mucho, pero Neymar no quería jugar en el Madrid. Quería ir al Barça. Lo llamó Messi, Piqué... Pero Sandro Rosell no quiso que yo participara en las negociaciones. Me dejó de lado y no me pagó un céntimo por el traspaso de Neymar al Barça. Me dejaron incluso de lado en las celebración porque yo era más cercano a Florentino Pérez'', revela Ribeiro.

Desgarrador mensaje de Neymar por sus lesiones

Sin embargo, durante el traspaso de Neymar al PSG sí intervino Wagner, cuando dialogó con Nasser Al-Khelaifi, presidente del club francés. Según el representante, esa reunión sirvió para que el brasileño pasara a ganar de 11 a 28 millones de euros anuales con el Barcelona. Pero al siguiente año la salida del atacante a París era inevitable.

''Ya no podía negarse. El PSG pagó al Barça 222 millones de euros y le ofreció un salario neto de 36 millones de euros anuales. Es imposible rechazar tal oferta'', asume Ribeiro.

Real Madrid intentó el fichaje de Neymar

Asimismo cuenta que el astro brasileño quiso salir del PSG y casi llega a irse al Real Madrid. ''Ellos estaba estaban dispuesto a pagar 300 millones de euros, pero Nasser dijo que ni por 1.000 millones se iba'', confiesa.

La situación de Neymar ahora es diferente. Su exagente asegura que este año el conjunto parisino levantará la Champions y el delantero hará lo propio para ganar su primer Balón de Oro.

Sobre una posible salida de Ney, Wagner Ribeiro lo tiene claro: ''Solo el PSG puede permitirse el lujo de Neymar. El Real Madrid tiene problemas económicos. ¿Barça? aún peor. En Italia, ningún club puede competir, y Manchester United o City, no lo creo''.