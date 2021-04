Era su sueño, pero dijo no: La razón por la que Mbappé se quedó en el PSG y no llegó al Real Madrid en 2017

En 2017, un joven Kylian Mbappé de 18 años sorprendía al mundo con sus maravillas vistiendo la camiseta del Mónaco en Francia con quien fue campeón liguero y llegó hasta semifinales de Champions League esa campaña.



En verano, Mbappé era la joya más codiciada del mercado y estuvo a punto de marcharse al Real Madrid, pero el PSG movió primero los peones y con una promesa evitó que el jugador sensación francés aterrizará en la casa blanca dicho año, esto según lo que reveló a Goal Luis Ferrer, agente y exmiembro del cuerpo deportivo del club parisino.





“Mi idea y mi proyecto con Antero (exdirector deportivo del club) era decirle a Mbappé que se quedara primero en el PSG, que venía el Mundial, y ofrecerle la titularidad que a lo mejor, como se habló, el Madrid no podía prometerle, aunque no puedo hablar en su nombre porque no sé qué le propusieron”, inició contando.

Con 18 años, Kylian Mbappé le anotó en Champions League como visitante al Manchester City, Borussia Dortmund y Juventus en duelos de eliminatoria en 2017. “Nosotros sí le prometimos esto porque creíamos en este talento y, cuando uno está convencido, se puede prometer. Es algo muy raro, salvo esta vez nunca he prometido a un futbolista que jugaría. Eso son cosas del entrenador, entra en otro sector, pero como estaba en esto Unai, que le dio la palabra, por eso le remarco. Hay muchos detalles, podríamos pasar mucho tiempo, pero esto que te cuento no se ha hablado mucho”, confesó.



Al argentino Ferrer se le consultó respecto a si cree que es tiempo que de Mbappé empaqué sus maletas rumbo a Madrid y se quedará un año más en la capital francesa.





“Estamos en un periodo justamente ahora en el que la familia y el club negocian. De aquí a junio puede pasar cualquier cosa. Es verdad que le quieren los clubes más poderosos de Europa y que los resultados también influyen, por eso se está dilatando. Están haciendo una reflexión entre ambas partes”.



“¿Sobre si es mejor aguantarle un año, disfrutarle e intentar convencerle o venderle? Es una pregunta muy peligrosa y muy buena. Es verdad que ese es el punto en el que está el PSG. Si digo lo que yo haría, sería peligroso por mi parte”, concluyó.