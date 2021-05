Alaba se despide del Bayern y apunta hacia Real Madrid: "Me voy llorando, pero contento por mi futuro"

La nueva bomba del próximo mercado del Real Madrid según Diario Marca, David Alaba, ha brindado una carta de despedida al Bayern Múnich donde explica el porqué de su salida de Alemania tras más de una década.



Tras anunciar oficialmente su salida a finales del 2020, el defensor austriaco ha sido la sensación en las últimas semanas, esto tras la confirmación de su fichaje con el conjunto merengue por cuatro años acuerdo a lo que informó el diario español en enero.





“Siempre es duro cuando termina una etapa y no es ningún secreto que me he sentido aquí muy a gusto. Lógicamente, me voy del Bayern con los ojos llorosos, pero, al mismo tiempo, también contento por mi futuro. No ha sido ninguna decisión en contra del club, pero tomé la decisión de que me gustaría probar algo nuevo para dar un paso más hacia adelante”, inició Alaba en el texto.

“Se me saldrán las lágrimas (al recordar sus éxitos en Bayern), no puedo decirlo ahora mismo. Cuando recientemente hicimos una última gran sesión de fotos en el Allianz Arena, tuve que lidiar con mis emociones. Vine aquí con 16 años desde Viena y, trece años después, estamos recordando casi la mitad de mi vida. Eso lo dice todo. El club es mi familia, mi hogar, mi casa. Echaré de menos el vestuario, los compañeros, los aficionados en el estadio, el ambiente en Säbener Strasse, donde viví dos años al principio en la residencia para jóvenes. Extrañaré todo, en definitiva”, culminó el mensaje el jugador de 28 años.



Alaba saldrá gratis del Bayern Múnich en junio hacia el Real Madrid tras haber conquistado nueve Bundesligas (10 si ganan la actual) y dos Champions League con el conjunto bávaro desde su llegada en 2009.