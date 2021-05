Hazard rompe el silencio y pide perdón al Real Madrid luego de su polémica contra Chelsea: "No tuve intención, mi sueño es jugar aquí"

Eden Hazard rompió el silencio, el belga se pronunció sobre sus polémicas imágenes luego de la eliminación del Real Madrid de la Champions League.

Los nuevos memes que hacen pedazos a Hazard y el Real Madrid tras ser eliminados en la Champions League



El belga fue claro y aseguró que nunca fue su intención ofender a los aficionados merengues y que todavía sueña con seguir en el club blanco.



"He leído muchas opiniones sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. la temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por La Liga. Hala Madrid!", escribió Hazard.





Eden estaba arrepentido por su acción, ante el Chelsea no fue su mejor partido y no pudo evitar la eliminación de la Champions.

LEER MÁS: De no creer: La despiadada burla de Burger King contra Eden Hazard; "Vuelve el 2x1"

Recordemos que el belga viene de estar un largo tramo lesionado y ahora quiere cerrar la temporada siendo importante para lograr el campeonato en España.

LOS COMENTARIOS TRAS PEDIR PERDÓN