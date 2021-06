¡Brutal! La amenaza de la FA a los equipos de la Premier League si continúan en el proyecto de la Superliga  

La Superliga ha recibido un nuevo golpe, ahora departe de la Federación Inglesa (FA), quien sigue planteando un boicot contra el torneo.



Luego de que Arsenal, Chelsea, Manchester United, City, Tottenham y Liverpool dejaran de formar parte del proyecto, este domingo realizaron una nueva amenaza y en España la tildan de brutal.

El castigo es el siguiente, impedir que estos clubs fichen a jugadores extranjeros de seguir involucrados en la Superliga. Algo que vendría a ser un duro golpe.



Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA, aseguró que el organismo rector recomienda al Ministerio de Interior si se deben emitir permisos de trabajo para cualquier jugador extranjero que quiera jugar en Inglaterra, insiste en que ningún club que participe en el torneo podría fichar a futbolistas que no sean nacionales.





"Podemos modificar algunos aspectos del sistema de visas para asegurarnos de que las personas solo obtengan visas de los concursos que acreditamos. Entonces, no se puede atraer talento extranjero para jugar en competiciones que no regulamos. No pueden traer extranjeros para jugar la Superliga", explicó.



Y recalcó: "nos aseguraremos de que nuestro libro de reglas sea más estricto. La Premier League está haciendo lo mismo. Estamos trabajando en algunos ajustes".

Cada día que pasa el proyecto de la Superliga parece ir en caída libre: "Hay una legislación gubernamental para evitar la Superliga. Desde el principio tuvimos muy claro que nos oponíamos y que íbamos a utilizar nuestro reglamento para detenerla. Los clubs definitivamente iban a adoptar una posición legal anticompetitiva al respecto. Eso es lo que queríamos que hiciera el gobierno y se comprometieron muy rápido. Todavía queremos seguir adelante con alguna legislación, de manera que le daría a nuestro reglamento más poder en esa situación".