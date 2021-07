PSG y la petición rechazada a Kylian Mbappé que tenía que ver con el Real Madrid

Kylian Mbappé continúa sus días libres y pasa vacaciones en familia a la espera que su futuro se defina. La decisión del crack galo es clarita; no renovar su contrato con el PSG, aunque estos quieren blindarlo ante el acoso de media Europa por él y más que todo del Real Madrid.

VER MÁS: Sergio Ramos podría escaparse de la vía del PSG en las últimas horas

Sin embargo, Mbappé no planea una revuelta contra los parisinos, pero sí tiene las opciones a manejar despejadas. El jugador planea salir con un acuerdo con su club, porque no quiere salir por la puerta de atrás, o bien aguanta el año que le queda de contrato para marcharse el año que viene (junio 2022) libre al Real Madrid.



De acuerdo a lo que manejan los medios españoles "esta segunda opción es la más probable a día de hoy, sobre todo porque el sueño de siempre de Mbappé no parece que el PSG esté dispuesto a cumplirlo. Y no es otro que renovar su contrato, pero con una cláusula que le liberase en caso de que llegara otro club, en especial el Real Madrid".



Mbappé sabe que esta opción sería la más interesante para todas las partes porque él cede con el PSG para renovar su contrato, que es el gran objetivo del jeque de Qatar, y a cambio le dan esa llave para facilitar su marcha.





Y es que a decir verdad, esta tampoco es una vía fácil de ejecutar desde el punto de vista legal, dado que en el fútbol francés están prohibidas las cláusulas liberatorias según el artículo 202 de la Liga de Fútbol Profesional francesa. Si ésta aparece en alguno de los contratos la Ligue 1 lo declara nulo para jugar en su competición.



Por tanto, "el PSG no está dispuesto a aceptar esa vía, aunque sea consciente de que corre el serio riesgo de que la situación con su estrella se enquiste de forma definitiva y la inversión que se hizo en su momento por 180 millones de euros no se amortice al irse por cero euros a otro club", adelanta Marca.