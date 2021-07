Koeman se destapa: La petición con Pedri, el futuro de Griezmann y la preocupación por Messi

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, habló este viernes sobre la actualidad del club y mostró preocupación para la renovación de Messi.

Koeman también comentó sobre otros temas como la petición a Pedri y el futuro de Griezmann, uno de los jugadores que más ha sonado para salir del equipo.



Renovación de Lionel Messi



Siempre que un tema no está solucionado hay que estar preocupado. Pero tengo plena confianza en nuestro presidente en arreglar este tema y ojalá porque es importantísimo para el club, pero también para LaLiga que se quede el mejor jugador del mundo y todos hemos de hacer un esfuerzo para que él siga con nosotros".





Declaraciones de Tebas "Si no hay salidas, es imposible que siga"



"Cada uno defiende su propia tarea y Laporta me dijo ayer que tranquilo, que estamos trabajando en este tema y tenemos la confianza para llegar a un acuerdo con Leo y seguir unos años más y, además, por el tema de la liga".



Postura de la Liga Española



"Cada uno, como he dicho, piensa en sus cosas, en defenderse y ya sabemos que hay normas que todos los clubes tienen que cumplir, pero en este tema no se más".



Los constantes gestos de Lionel Messi



"Siempre ha demostrado que quiere seguir con el Barça y están trabajando para llegar a un acuerdo. Leo está jugando Copa América, tiene otras cosas en la cabeza y ojalá gane la final contra Brasil. Siempre ha hecho lo máximo para este club y ojalá que siga y, para mí, debe seguir porque terminar con otra camiseta no es bueno".

El futuro de Griezmann ¿se va?



"Voy a contar con todos los jugadores que tenemos y, si hay un cambio, debemos aceptarlo, pero eso son cosas del club. Intentamos mejorar el equipo y ya veremos quién se queda y quién saldrá. Son muchas decisiones que hoy en día no podemos decir. ¿Griezmann? Es muy importante porque ha demostrado su calidad, ha sido un gran fichaje para el Barcelona y cuento con todos los jugadores que tengo en este momento".



Y agregó: "Lo más importante de todo es hacer lo máximo para que se quede Leo. Eso es lo más importante, porque es el futuro de este club. Su efectividad todos los años es máxima y hay que intentar el máximo para que se quede".



El problema de todavía no inscribir los fichajes



"Todos los que sabemos del estado del club estamos preocupados. Por el tema del covid el club no ha podido hacer cosas, no había público, museo... El tema salario, el club intenta bajar y es importante. Todo el mundo tiene que saber en el momento en el que estamos, que hay que aceptarlo. Son gente del Barça, de muchos años y creo que por parte de los jugadores tenemos que hacer un esfuerzo para seguir adelante y mejorar nuestra plantilla".



Una nueva rebaja salarial



"Como el año pasado, los jugadores ayudaron al club y, si necesitan ayudar un poco más, hay que hacer un esfuerzo, como yo como entrenador. Es intentar dar el máximo".



La petición a Pedri de NO ir a los Olímpicos



"Pep dijo el otro día algo importante y estoy de acuerdo. Para un jugador, si es mayor o muy joven, no es bueno hacer dos torneos grandes durante un verano. En el caso de Pedri, con 18 años, ha jugado todo y tener cuatro días de fiesta y un viaje a Japón... y cuando vuelva ya habrá empezado LaLiga... hay que proteger a los jugadores. Como opinión únicamente personal, la Olimpiada es más atletismo que fútbol. Entiendo los jugadores porque están en medio del club y la Federación y tienen que aceptar".

Inicio de temporada



"Perderemos tres jugadores Mingueza, Eric y Pedri para el inicio de LaLiga. Es complicado, pero para nosotros y otros equipos".