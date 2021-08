Razones de la salida de Messi del Barcelona: la gran rebaja salarial y desacuerdos con la plantilla

Leo Messi no sigue en el Barcelona. Es la noticia que ha sacudido al mundo futbolero este 5 de agosto. ¿Cuáles han sido las razones que llevaron a romper esta relación de más de 20 años? Los principales medios de Europa revelan las razones y una de las grandes tiene que ver con la reducción de salarios que llegaría hasta un 70%.

El diario Sport de Barcelona ha sido claro: “El FC Barcelona recibió esta semana una noticia que tenía que ser la panacea para la inscripción de Leo Messi y que encajara dentro del límite salarial, una inyección de millones por parte de LaLiga tras cerrar un acuerdo con la inversora CVC”.

Por su parte, MARCA, el diario que adelantó la noticia ha mencionado que el tema económico ha sido la principal razón que rompió ese hilo que unía al argentino con la entidad blaugrana con quien conquistó el mundo.

Otros medios informan que el argentino no había estado de acuerdo con la plantilla que habían conformado “La actual plantilla que no sería de su agrado y diferencias económicas insalvables parecen ser los argumentos del capitán para no prolongar”, explicó el diario Mundo Deportivo.

El diario SPORT remata: “La reacción de Jorge Messi no ha podido ser otra ante esta situación que la de dar por terminada la cumbre y aparcar, de momento, el acuerdo que había negociado con el club, en el que el jugador argentino acercaba su reducción salarial al 70% de sus emolumentos en la temporada pasada”.

SALARIO Y LÍMITE

Una de las trabas más importantes que se ha encontrado el Barcelona en esta negociación ha sido el límite salarial del club, que estaba por las nubes y que ha sido restrictivo para renovar a Messi así como para fichar a jugadores, con las arcas del club casi vacías para maniobrar. Se ha terminado de torcer todo cuando parecía que la decisión del acuerdo entre LaLiga y CVC daba un cojín al Barça para poder agilizar el trámite.

Este primer término, el del límite salarial, dejaba en duda también que el Barça pudiera inscribir los nuevos jugadores, mientras negociaba con pesos pesados del club como Sergio Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba con una rebaja salarial que ayudara a solventar la situación.