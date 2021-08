La nueva advertencia en el caso Mbappé por su deseo de salir del PSG: "Si no renueva, irá a la grada"  

El caso de Kylian Mbappé y el PSG sigue dejando tensos capítulos en Francia. El delantero quiere salir del equipo, pero la directiva insiste en su renovación.

Pochettino pone fecha al debut de Messi con el PSG: Día, hora y canal para ver el partido

Si antes del cierre del mercado no se marcha, el próximo mes de junio de 2022 saldrá gratis, algo que en la directiva de París quieren evitar a toda costa.



Ahora bien, Mbappé ha recibido una nueva advertencia por parte de Donato di Campli, ex agente de Marco Verratti, quien habló en una entrevista con diario AS.





"Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal", aseguró el representante de jugadores.



¿Qué pasó con Adrien Rabiot?



En 2019 el volante francés se negó a renovar con el PSG para irse libre y el club decidió mandarlo a las gradas por su comportamiento.

Keylor Navas puede perder la titularidad ante Donnarumma por esto



En aquel momento el Barcelona era el más interesado en Rabiot y el París dejó de convocarlo por su actitud, al final terminó marchandose a la Juventus de Turín.



Volvió a la entrevista de Di Campli, el agente considera que la única esperanza que Mbappé salga del PSG pasa por Leonardo, director deportivo de la institución.

Donato di Campli, ex agente de Verratti, aseguró que el PSG no se anda con rodeos y si el francés no renueva, no jugará.



"La única esperanza es Leonardo, que es un hombre de fútbol. Y eso es importante. Pero aun así lo veo muy difícil, casi imposible. Con Al-Khelaïfi y el PSG tienes un problema, y es que es como si les diese pereza el dinero".

Fichajes: la duda de Cristiano Ronaldo, el inesperado bombazo de Haaland y Mbappé calienta el mercado



Y cerró: "Mbappé no debe ofender al emir y decirle que se va, porque está en sus manos. Ojalá tenga suerte, porque el PSG al final no engaña a nadie. Quiere comprar la historia, pero la historia no se compra. La historia se escribe".