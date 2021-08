Se lo 'robaron' a México: Figura de la MLS fue convocado por Estados Unidos pero aún puede jugar con el Tricolor

Estados Unidos vuelve a robarle cartera a México por una joven promesa tras haberlo hecho con el portero David Ochoa, quien aún puede jugar con el Tricolor, y contará con los servicios del joven sensación de la MLS en el listado para el arranque de las eliminatorias.

Se trata de Ricardo Pepi, delantero de 18 años que figura en el Dallas FC con el que ha anotado nueve goles en la actual temporada y que también brilló en All Star Liga MX-MLS donde el combinado gringo derrotó al azteca por una anotación de penal de la 'joyita' de los tejanos.

Ante ello, los federativos mexicanos se han de rascar la cabeza tras no ver el talento de Pepi para poder amarrarlo antes a su nómina nacional, sin embargo, no todo está perdido, pues este de no jugar con las barras y las estrellas ante El Salvador, Canadá y Honduras podría cambiar de selección sin problemas, pero de lo contrario la situación sería la siguiente.

De acuerdo con la reglamentación vigente de la FIFA, antes de cumplir 21 años, cualquier jugador puede cambiar de Federación. Para hacerlo, no deberá de haber jugado más de tres partidos oficiales con la respectiva selección y tendría que dejar de ser convocado por tres años para ser elegible por una nueva nación.