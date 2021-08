Futbolista le suplica al Arsenal para que lo deje salir: ''Todo lo que quiero es ir donde me quieran''

El Arsenal vive una verdadera crisis en este arranque de temporada en la Premier League. El equipo de Mikel Arteta marcha en el último puesto de la tabla con cero puntos luego de tres jornadas disputadas.

Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

A eso se le suma que hay elementos que desean salir de la entidad por falta de minutos. Es el caso de Ainsley Maitland-Niles, quien ha terminado por explotar en redes sociales debido a su situación.

El joven futbolista de 24 años hizo algo que pocas veces hemos visto. Le rogó al Arsenal para que lo dejara salir, ya que considera que no lo quieren y desea tener oportunidad en otro club.

De hecho, el internacional inglés busca minutos de juego para volver a la selección, y ya jugó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el West Bromwich Albion.

La frustración de Maitland-Niles ha ido en aumento y el polivalente futbolista no se pudo contener contra su propio equipo: ''Todo lo que quiero es ir donde me quieran y donde vaya a jugar'', expresó en su cuenta de Instagram.





Cabe mencionar que el futbolista ya le había expresado a su entrenador que en caso de tenerlo en cuenta no jugaría en el centro del campo para no afectar a sus otros compañeros, por lo que estaba dispuesto a jugar como lateral. Sin embargo, Arteta no lo contempla en sus planes.

El club que estaría interesado en sus servicios es el Everton. Maitland-Niles llegaría cedido con opción de compra al equipo entrenado por Rafa Benítez, pero el Arsenal no ve la operación con buenos ojos.