Preocupación por Messi en el PSG: "Está aislado, no creo que marque diferencia; es el equipo de Mbappé"

Lionel Messi disputó otro encuentro en la Ligue 1 donde pasó desapercibido con el todopoderoso PSG que terminó viéndose mal en el clásico francés ante el Olympique Marsella (0-0) en el Vélodromo.

El argentino sigue sin despertar en el campeonato local, contrario a la Champions League donde lleva tres goles en la misma cantidad de partidos, y mostró una de sus versiones más flojas en el hostil campo de Marsella.

La leyenda del fútbol francés, Thierry Henry, analizó a Prime Video la situación de Leo en el conjunto parisino donde a su parecer está siendo utilizado en una zona donde no marcaría diferencia.

"No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. (...) No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia", dijo 'Titi'

Y agregó: "Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos".

Leo ha anotado sus tres goles con la camisa del PSG gracias a influencias directas de Kylian Mbappé (dos asistencias y un penal provocado), quien es la estrella del por encima del astro rosarino, según Henry.

"Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian. Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian (...) En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores", dijo Thierry, precoupado por su excompañero en el Barcelona.