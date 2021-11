Mensaje a Laporta: "El Barcelona debe pensar ya en el regreso de Lionel Messi en 2023"

Víctor Font, ex candidato a la presidencia del Barcelona, volvió a hablar y lo hizo para comentar la actualidad del equipo culé y un posible regreso de Lionel Messi en 2023, un mensaje claro para Joan Laporta.

En una entrevista con 'El món a RAC-1' dijo: "El club debe estar trabajando ya en cómo hacer que Leo vuelva en 2023", esto sería la gran cereza del pastel en el proceso de Xavi Hernández como nuevo DT.



Sobre el entrenador azulgrana, Font aseguró: "El de ayer fue un día ilusionante. Xavi tirará esto hacia adelante porque sabe cómo trabajar y tiene las ideas claras. Es un activo del club. Celebro como el que más que quien ahora gobierna el club coincida con lo que pensábamos nosotros".





Y lamentó: "Es una lástima haber perdido estos meses, pero nos tenemos que felicitar todos de que Xavi esté al fin al frente del proyecto deportivo".

Font confía que para el primer partido del Barcelona de Hernández ya se verán cambios y un cambio de imagen: "En el primer partido ya veremos cambios. He tenido conversaciones sobre fútbol con él y es una delicia escucharle. Esto solo me ha pasado con él y con Guardiola. Será un fútbol más reconocible. Extremos abiertos, presión alta, recuperar el balón lo antes posible. Milagros no hará, pero veremos en seguida un fútbol con el que nos sentiremos más identificados".