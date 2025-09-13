Ancelotti dio la sorpresa y quiere llevarlo al Mundial 2026: "Me gusta mucho, tiene carácter y es muy grande"

Sin embargo, en una entrevista con ESPN Brasil, <b>Ancelotti </b>sorprendió al prácticamente anunciar otro futbolista:<b> Hugo Souza</b>. El portero del <b>Corinthians </b>es especialista en penales y el DT tiene intenciones de citarlo. "Me gusta mucho Hugo Souza, tiene personalidad, carácter, es muy grande, y creo que en los próximos partidos podemos pensar en darle la oportunidad de que se acomode al equipo. Estamos pensando en eso, estudiando los penales, preparando a un arquero para los penales en la fase eliminatoria. Brasil no tuvo suerte contra Croacia. En el Mundial, muchos partidos se deciden por penales", explicó el italiano."En octavos y cuartos se deciden por penales comúnmente. Hugo nos gusta mucho, él tiene que acostumbrarse al equipo, por eso le daremos minutos en los próximos partidos", sentenció <b>Ancelotti</b>.