Ancelotti dio la sorpresa y quiere llevarlo al Mundial 2026: "Me gusta mucho, tiene carácter y es muy grande"

El seleccionador de Brasil empieza a definir a los jugadores que convocaría para la Copa del Mundo.

2025-09-13

"Pensamos que el equipo nacional de Brasil tiene 70 jugadores que pueden estar en la próxima Copa del Mundo. Los jugadores necesitan jugar más para el equipo que para sí mismos. Todos los jugadores tienen calidad para jugar en Brasil, pero tienen que estar 100% físicamente y jugar en equipo", analizó Carlo Ancelotti sobre la actualidad de la selección brasileña de cara al Mundial 2026.

De momento, 'Carletto' tendría definido tres nombres que son inamovibles y están elegidos para ser parte del plantel en la cita mundialista, según la información que publicó Globoesporte esta semana.

Ancelotti, sin pelos en la lengua, le deja claras las cosas a futbolista brasileño del Real Madrid: "Tienen que jugar..."

Sin embargo, en una entrevista con ESPN Brasil, Ancelotti sorprendió al prácticamente anunciar otro futbolista: Hugo Souza. El portero del Corinthians es especialista en penales y el DT tiene intenciones de citarlo.

"Me gusta mucho Hugo Souza, tiene personalidad, carácter, es muy grande, y creo que en los próximos partidos podemos pensar en darle la oportunidad de que se acomode al equipo. Estamos pensando en eso, estudiando los penales, preparando a un arquero para los penales en la fase eliminatoria. Brasil no tuvo suerte contra Croacia. En el Mundial, muchos partidos se deciden por penales", explicó el italiano.

"En octavos y cuartos se deciden por penales comúnmente. Hugo nos gusta mucho, él tiene que acostumbrarse al equipo, por eso le daremos minutos en los próximos partidos", sentenció Ancelotti.

Ancelotti se rindió ante Hugo Souza y tendría posibilidades de disputar el Mundial.

En principio, Alisson continuará como arquero titular y posiblemente, Bento sea el suplente. No obstante, el seleccionador pretende llevar a Hugo Souza en caso de que haya penales a lo largo del Mundial.

En 77 partidos con Corinthians, Hugo Souza, de 26 años, detuvo ocho lanzamientos desde el punto de penal, superando el récord de Dida, que tenía siete penales atajados en el club. El guardameta mide 1,99 metros, pesa 95 kilos y cada vez que se prepara para un penal, se impone con su figura física.

