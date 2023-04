Cambió su discurso: la inesperada respuesta de Ancelotti sobre Brasil y provoca las carcajadas por Gavi y Vinicius

El técnico dijo hace un tiempo que cuando llegara el momento de abandonar la entidad merengue se retiraría. Sin embargo, ha cambiado su discurso y abre la puerta a la posibilidad de tomar las riendas de la ‘Canarinha’ porque le hace ilusión. También provocó las risas de todos los reporteros por una respuesta sobre Gavi y Vinicius.

¿Cómo está el equipo tras el parón?

“Bien, los que han viajado con sus selecciones han vuelto en forma. Y quienes han estado aquí, han estado bien. Mala suerte lo de Mendy durante esta temporada (lesionado). Mi sensación es que estamos preparados”.

Rumores de entrenadores

“No me sorprenden los rumores. Y no me preocupan. Lo único que pienso es cumplir en este club mientras esté. Todo lo demás, bastante claro: seguiré hasta que el Madrid me permita. Estamos muy bien, noto cariño desde el club. Mi entorno está tranquilo y yo, igual. Quedan dos meses y vamos a por títulos”.