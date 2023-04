Ancelotti confirma dura noticia para el Real Madrid: “Estamos dolidos por lo de Modric”

El croata no pudo estar en el entrenamiento por unas molestias en su pierna izquierda y estará dos semanas fuera de las canchas. Esto ocurre cuando faltan solo ocho días para la final de la Copa del Rey y once para las semifinales de Champions contra el Manchester City .

Compromiso defensivo en Liga vs Champions

”No es un problema de meter o no la pierna. Creo que a veces es problema de concentración. No siempre puedes estar a tope en el aspecto mental. Hay que focalizar cuando uno no tiene el balón y es normal, con un calendario tan exigente, que somos humanos y no siempre soy capaz de preparar todos los partidos igual. A veces uno tiene menos efectividad porque hay días buenos y días malos. Esto es lo que le pasa también a un equipo”.