Brilló en el Manchester City y lo revela: “Guardiola se enfadó muchas veces conmigo, me decía que era un desperdicio de jugador”

Nasri revela cómo fue relacionarse con Guardiola: “Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara ahí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato”.

Y recuerda: “ “En mi primer entrenamiento con él todo va bien, está contento conmigo. Al día siguiente me vuelve a convocar y ahí me grita lo de mi peso”. “Le dije que no me gritara, que no soy un niño”, le replicó.

“Cuando llegué, Guardiola me dijo que mi peso debía ser 76 kilos. Yo no había pesado eso desde que jugaba en Marsella, porque en la Premier siempre hay un programa para coger más músculo. Él quiere jugadores finos, físicos. Yo llegué con cuatro kilos más de los que normalmente debía tener. Con Guardiola, si tienes 2,5 de más no te puedes entrenar con el grupo. Entonces me entrené yo solo por mi cuenta”, agregó.