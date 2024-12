¿Lo manda al banquillo?: Ancelotti envía mensaje a Mbappé y su momento: “le puede venir bien”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, mostró todo su apoyo al delantero francés Kylian Mbappé, admitiendo que no está logrando sacar su “mejor versión”, pese a lo que destacó una mejoría en “intensidad”, sin descartar que “un descanso”, en determinados momentos, “le puede venir bien”.

“Él es consciente, como se vio en su post después del partido (tras caer en San Mamés), de lo que está haciendo y de lo que puede y va a hacer. Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos que no la sacan y no son conscientes. Él lo es y hace todo lo posible para lograrla lo antes posible. Estamos con él”, dijo Ancelotti.