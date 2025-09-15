Ancelotti señaló al futbolista más talentoso que tiene Brasil: "Debe estar listo para jugar el Mundial"

Carlo Ancelotti tiene claro quién es el jugador más talentoso de Brasil. El entrenador italiano aseguró que Neymar Jr. cuenta con todas las condiciones para liderar a la 'Canarinha', pero le pidió recuperarse físicamente si quiere jugar el Mundial 2026. "Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista con el diario L'Équipe.

El seleccionador de Brasil consideró que Neymar debe "estar listo en junio" del próximo año. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición". Ancelotti también habló de otras de las estrellas del combinado nacional, como Vinicius, al que entrenó durante un par de años en el Real Madrid. "Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró.