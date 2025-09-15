Internacionales

Ancelotti señaló al futbolista más talentoso que tiene Brasil: "Debe estar listo para jugar el Mundial"

El técnico italiano concedió una entrevista para L'Equipe en la habla de Neymar y Vinicius.

  • Ancelotti señaló al futbolista más talentoso que tiene Brasil: Debe estar listo para jugar el Mundial
2025-09-15

Carlo Ancelotti tiene claro quién es el jugador más talentoso de Brasil. El entrenador italiano aseguró que Neymar Jr. cuenta con todas las condiciones para liderar a la 'Canarinha', pero le pidió recuperarse físicamente si quiere jugar el Mundial 2026.

"Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente", declaró Ancelotti, en una entrevista con el diario L'Équipe.

Santos pelea el descenso y la excusa de Neymar tras fallar un gol cantado: "Es una mi***"

El seleccionador de Brasil consideró que Neymar debe "estar listo en junio" del próximo año. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición".

Ancelotti también habló de otras de las estrellas del combinado nacional, como Vinicius, al que entrenó durante un par de años en el Real Madrid.

"Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró.

Real Madrid anunció su convocatoria para la Champions: Xabi Alonso por fin recupera a dos figuras

Sin embargo, el técnico avisó que, en caso de que un jugador no esté contento con su suplencia, su papel como seleccionador es diferente al que tenía con un club.

"Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa", apuntó Ancelotti.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

Mundial
|
Neymar
|
Ancelotti
|
Brasil
|