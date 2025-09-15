Ancelotti señaló al futbolista más talentoso que tiene Brasil: "Debe estar listo para jugar el Mundial"

El seleccionador de <b>Brasil </b>consideró que <b>Neymar </b>debe "estar listo en junio" del próximo año. "Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición". <b>Ancelotti </b>también habló de otras de las estrellas del combinado nacional, como <b>Vinicius</b>, al que entrenó durante un par de años en el <b>Real Madrid</b>."Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él", aclaró.