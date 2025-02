Ancelotti habló del cruce entre Modric y Vinicius en el Leganés-Real Madrid: “Si él ha dicho algo...”

“Yo pongo los jugadores que creo que ganarán el partido, no hago alineaciones para dar minutos a la cantera. Nosotros estamos atentos a los jóvenes, y si creemos que un canterano puede aportar al equipo, jugará. Esta temporada, con las lesiones, están teniendo más minutos y lo están haciendo muy bien”.

El proceso de Jacobo

“No es lo que ha jugado hoy. Ha pagado los nervios del primer partido. Es un jugador y un defensa muy bueno. Contamos con él, estará con nosotros entrenando hasta final de temporada. Por supuesto que jugará mejor que hoy, estoy convencido”.

Fatiga del equipo

“El gol de Gonzalo nos ha evitado la prorroga, marcado en el momento justo. Un tiempo extra nos iba hacer que nos costase más recuperar para el derbi. El equipo está bien, dejamos algunas piezas descansando para que estén listos para el sábado”.

Tchouameni como pivote

“Ojalá Camavinga pueda recuperarse para el sábado, es una duda, igual que la posición de Valverde. Hoy Lucas tenía un pequeño problema y no pudo aportar como lateral. La verdad es que Tchouameni como pivote aporta mucho al equipo, sobre todo a nivel defensivo. Él está contento por jugar ahí, pero le he dicho que no esté demasiado feliz”.

Valverde como lateral

“Tenemos que pensar partido a partido, porque depende de la emergencia. Debemos hacer una buena alineación para el partido del sábado. Valverde aporta mucho también como lateral, porque es un jugador espectacular. Lo ponga donde lo ponga, cumple, también como lateral y pivote. Es complicado, igual que pensar que Tchouameni y Valverde jueguen ambos en la línea de atrás. Uno de los dos puede jugar, veremos cada partido”.

El partido de Vinicius

“A nivel futbolístico, ha sido el de siempre. Muy fresco, muy contundente encarando y con muchas oportunidades. Y, después, la tarjeta, también lo de siempre”.

Enfado de Modric con Vinicius

“Si Modric ha dicho algo, hay que respetarlo siempre”.