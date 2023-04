Ancelotti avisa al Barça y los dos jugadores que son intocables en el Real Madrid: “Mañana nos toca ganar a nosotros”

Lleva tres derrotas contra Xavi esta temporada

“Es muy difícil hacer enfrentamientos individuales entre técnicos. Mañana nos toca ganar a nosotros”.

Repetir el 11 de los últimos clásicos

”Sí, es una opción... pero también hay que evaluar que los últimos partidos lo hemos hecho bien. No miramos solo el resultado cuando es positivo. En los dos últimos hemos competido y en el último estuvimos cerca de ganar. Puede ser una alineación distinta y también puede ser que no. Queremos jugar un partido completo porque creo que los dos últimos no han salido mal”

Partido

“Está claro que la intensidad y la energía son importantes en este tipo de partidos. También manejar el juego desde atrás, una salida eficaz te puede crear ventaja en las transiciones. Son partidos con mucha presión y puede ser que la experiencia que tienen los veteranos sea un aspecto importante. Son todas las cosas que se tienen que evaluar”.