¿Tomada la medida al Real Madrid? La rotunda respuesta de Xavi en conferencia y compara a Lewandowski con Benzema

“El planteamiento no variará. La idea será la misma. Con Pedri quizá podemos ser un poco más pulcros. Pero la idea es la misma. Queremos dominar y ganar el partido. Las bajas no varían nada”.

“No lo conozco. No tengo la suerte de conocerlo. Nos hemos visto dos veces y no tengo una opinión clara”.

“Los temas extradeportivos no entran en el vestuario. Ahí dentro no hablamos ni de la UEFA, ni de Negreira ni de Tebas. Ellos vendrán con ganas de venganza y tenemos que demostrar que podemos ganarles. Lo otro no nos incumbe ni podemos controlarlo”.

Julián Araujo

“Se está adaptando bien. Es una pena que no pueda jugar con nosotros. Creo que nos podrá ayudar a partir del año que viene. Se está entrenando bien. Está agradecido y feliz donde está”.

¿Sorpresas en el planteamiento?

“No lo sé. Ya veremos. Los hemos analizado. Hemos jugado mucho contra ellos y los conocemos bastante, pero siempre puede haber sorpresas. Me sorprendería que cambiaran el guion. Ellos tienen muy claro lo que hacen y lo hacen muy bien”.

Designación de árbitros para el Clásico

“De los árbitros he hablado mucho. No me gustaría ganar un partido haciendo trampas. Quiero ganar, pero de manera lícita. No vale la pena hablar de los árbitros. Se equivocan. A mí ni me gusta cuando me ayudan. Quiero ganar lícitamente siempre”.

Martínez Munuera dirigirá el Clásico

“Ni me gusta ni me disgusta. Que lo haga lo mejor posible y trate de ser justo”.