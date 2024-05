Ancelotti previo a la final de Champions: la llamada para volver al Real Madrid, dónde quiere irse y el despido de Xavi

Carlo Ancelotti pasó por los micrófonos de El Chiringuito previo a la final de Champions que disputa este sábado su Real Madrid ante Borussia de Dortmund en Wembley. En una amplia conversación con Josep Pedrerol, el técnico italiano ha repasado diferentes aspectos de la actual temporada y habla incluso del despido de Xavi en el Barcelona.

Malos augurios a principio de temporada “Sí, me acuerdo de aquello, también de la confianza del club, en tomar las decisiones correctas, fichar a Joselu, Fran García o Bellingham. Es verdad que perdimos una pieza muy importante en las últimas dos temporadas (Benzema), pero con la confianza de que en ataque teníamos muchos recursos: Vinicius, Rodrygo, Bellingham, que viéndolo en los partidos que hemos visto sabíamos que era un jugador que llegaba muy bien de segunda línea. Entonces pensamos en reforzar con un perfil que no teníamos como Joselu, fuerte de cabeza, y con la vuelta de Brahim, que lo había hecho muy bien en Milán, para reemplazar a Asensio”. Adaptarse a los jugadores que se tienen “100%. No hay duda de esto. Si tú tienes a Xavi, Iniesta, Busquets y Messi, era la manera más adecuada de jugar al fútbol. Pero cuando tienes otro perfil, no sé si es la manera de jugar al fútbol. Ahora todos hablan de la salida desde atrás, pero si tienes unos defensas, como dicen en Italia con los pies cuadrados, la mejor manera es jugar lo antes posible en el campo rival, con un balón largo”. ADN del Barça “Ha creado su historia en los últimos años gracias a una identidad muy clara de juego con jugadores de este perfil: Xavi, Iniesta, Busquets...”

Salida de Xavi “Es parte del trabajo de un entrenador. Creo que a Xavi le molesta un poco por lo que ha hecho, porque creo que es la primera vez que ha sido destituido, pero con el tiempo creo que lo va a entender como parte del trabajo. Cuando no hay buena relación entre el club y el entrenador, lo mejor es separarse. A mí me ha pasado muchas veces, me pasó en el Nápoles, en Bayern Múnich, en Chelsea... Es mejor separarse y creo que le viene bien a Xavi y puede ser también que al Barcelona”. La llamada cuando regresó al Real Madrid “Siempre he tenido muy buena relación con el presidente y con José Ángel Sánchez. Aquel día (dirigía al Everton) lo llamé para ver si podía tener jugadores. Entonces hablamos un poco. Sabía que Zidane se iba y entonces le pregunté si había encontrado entrenador. Me dijo que ‘todavía no, estamos mirando algunos perfiles’. Entonces le digo: ‘¡Tú tienes que fichar al mejor para el Real Madrid!’. Me preguntó quién es el mejor y le dije: ‘¿Qué, te has olvidado ya de lo que pasó en 2014?’. Entonces empezamos a bromear y después todo ha salido muy rápido”.

¿Cómo se aprende a manejar la tensión? “Mi manera de meditar es cuando hago deporte. Me gusta aislarme, sin música ni nada. Cuando corro o hago trabajo para mis rodillas me aislo. Yo solo, sin música o nada que me hable. Es mi manera de meditar. La gestión del estrés es algo natural para mí. El fútbol es muy importante en mi vida porque es mi pasión, pero no es demasiado importante. Lo más importante para mí es la tranquilidad alrededor de mí. En mi trabajo y en mi familia. Que no haya discusiones entre hijos, mujeres, parejas... Esto es lo que me da más tranquilidad de todo”. Irse a Canadá cuando deje al Madrid “Sí, me gusta mucho Canadá porque hago lo que no hago aquí: ir al supermercado, ir por la calle sin nadie... Aunque en Madrid se vive muy bien”. Bellingham “Bellingham es muy maduro, no parece que tiene 20 años. A nadie le parece un niño, como parece Arda Güler. Arda para mí es un niño. Bellingham es más un hermano que un hijo o un niño. Ha llegado de la mejor manera. Con mucha seriedad, mucha profesionalidad y poco ego”. Importancia del ego “Esto del ego es un aspecto muy importante de esta plantilla. Hay muy poco ego. Hay que distinguir ego y personalidad, un ego grande tiene una gran personalidad. Sergio Ramos, nunca he tenido un jugador con tanta personalidad, tanto carácter y unos huevos tan grandes como Sergio Ramos. Era un espectáculo en lo que se refiere a personalidad. Un jugador con poco ego y mucha personalidad ha sido Pepe, por ejemplo. Con mucho ego y personalidad, Cristiano. El ego no es malo, pero poco ego es muy bueno”. Kroos se marcha “A ver que pasa en el futuro, nunca lo sabes. Él puede ser que haya pensado que quiere terminar en lo máximo. A mi también me gustaría terminar en lo máximo. Terminar, levantar la copa y decir adiós. Para hacer esto es muy difícil. No ha pensado en esto, ha pensado que era el momento adecuado. Lo respeto mucho. Aunque nos puede afectar un poco. Perdemos a un jugador importante. Hay que reemplazarlo. No digo con las mismas características técnicas, porque es imposible, pero con otro. Tenemos la idea de como reemplazarlo. Tchouameni, Camavinga, Valverde... Tenemos que jugar un fútbol distinto, pero el éxito no va a cambiar”.

¿Qué le dijo Kroos? “Él me dio las gracias. Pero es el fútbol el que tiene que estar agradecido a Kroos por lo que ha hecho. No solo por lo que ha hecho para el Real Madrid o para mí, que he tenido la suerte de entrenarlo años. La imagen que él ha dado... impecable”. Modric “Sí, tiene derecho a elegir lo que quiera. Luka está haciendo una temporada fantástica. Ha tenido más dificultad de entender de jugar un poco menos. Era un tema que no hemos hablado este año, es un tema que lo hablamos cuando todavía estaba Casemiro. Después de la final de París, al principio de la siguiente temporada, hablé con los tres (Kroos, Modric y Casemiro). Les dije: ‘Mira, tienen que bajar un poco el protagonismo’. A los jóvenes les dije que tenían que ser pacientes, que los veteranos seguían aportando”. ¿Le costó entender eso a Modric? “Al principio, sí. Después, poco a poco... Los tres sufrieron mucho al principio de temporada, cuando en Bilbao empecé sin ellos. Les dije ‘tranquilidad’, que luego había parón y al empezar la Champions puedes manejar un poco mejor la plantilla”.

Kylian Mbappé “¿Mbappé? A mí me hace ilusión el Real Madrid. Yo soy aficionado del Real Madrid”. ¿Cuándo se hizo del Madrid? “Cuando vengo la segunda vez. Tengo mucha afición por donde trabajo. He estado en muchos clubes, pero el Madrid y Milan tienen algo especial para mí. Yo soy su aficionado. Ayer sufrí mucho viendo el baloncesto”. Balón de Oro “Esta temporada es una lucha entre Vinicius y Bellingham. A ver qué pasa en la final de la Champions, la Eurocopa y la Copa América. Vinicius tiene posibilidades. También Bellingham”. Vinicius “Es una persona muy centrada en lo que hace. Él sufre mucho con los insultos, pero siempre está muy centrado en el entrenamiento. Con él hemos trabajado mucho en el campo. Ha mejorado en el desmarque. Al principio jugaba solo por fuera y ahora se ha adaptado a jugar por dentro. Es muy peligroso por dentro porque le basta un desmarque para marcar goles. Seguirá mejorando”.

La banda izquierda “A Vinicius le está costando más jugar por la izquierda. Yo le dije que tenía que jugar por la izquierda. Ahora que ha jugado más por dentro, le digo ‘juega por fuera a veces’. La movilidad es muy importante. Nos tenemos que adaptar a las características de los jugadores que tenemos. Esto es innegociable”. Ser favorito y la sensación de que está ganado “Alrededor, puede que sí, pero aquí no. Lo escucho yo también. Que el Atalanta haya ganado no es un aviso para nosotros, es un aviso en general”. Preocupación en la previa “Las lesiones. Puede pasar un incidente en el entrenamiento y pierdes un jugador, pero nada más. Estamos concentrados. Somos conscientes de que será difícil, como todas las finales y que vamos a sufrir”. Superstición “No. La noche de antes si duermo bien, sí. Luego intento dormir la siesta, pero no siempre soy capaz. La previa para mí es más de nervios. Después de almorzar, luego hay tres-cuatro horas que los jugadores descansan. Tú te pones en la cama a intentar dormir y llegan los pensamientos negativos de que te van a marcar en un balón parado, que el equipo no está equilibrado... Es más difícil pensar en positivo que en negativo”. Minuto 85 y el Madrid pierde 1-0 “Tranquilo. Tranquilidad. Me ha pasado muchas veces. Puede pasar otra vez, ¿por qué no? Me ha pasado en Lisboa, contra el City, contra el Bayern... Puede pasar otra vez”.