Tres sorpresas y el que regresa para jugar su sexto Mundial: los convocados de México para enfrentar a Portugal y Bélgica

A sus 28 años, Fidalgo, quien juega en el Real Betis, recién naturalizado mexicano en febrero pasado, se convirtió en elegible para jugar con el equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre, quien ante las múltiples lesiones de sus jugadores estelares decidió llamarle por primera vez para vestir la camiseta verde.

Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Guillermo Ochoa destacan entre las novedades que presentó este jueves la selección mexicana en sus convocados de cara a los partidos amistosos que sostendrá ante Portugal y Bélgica en la próxima fecha FIFA.

Fidalgo, quien surgió de la cantera del Real Madrid, emigró al América de México en el 2021.

Con las Águilas, el nacido en Hevia, se convirtió en un ídolo por su colaboración para ganar tres títulos de liga, un campeón de campeones y una súper copa de la liga.

Dejó al América en diciembre pasado para tener su primera experiencia en la primera división de España y ahora tendrá la oportunidad de convencer a Aguirre de ser uno de los elegidos para el próximo Mundial.

Además de Fidalgo, también destacan en la lista de convocados Obed Vargas, centrocampista del Atlético de Madrid, Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol de Chipre, quien busca asistir a su sexto Mundial, y Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, que actúa para el Al-Qadsiah saudí.

México se prepara para enfrentar a la selección de Portugal, con la que está en duda la participación de Cristiano Ronaldo, por lesión, el próximo 28 de marzo, en la reapertura del Estadio Azteca, recinto que estuvo en remodelación para albergar la justa mundialista que arranca el próximo 11 de junio.