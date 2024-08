Ancelotti se enfadó con estrella del Real Madrid por no contestarle las llamadas y revela: “Vini lo hizo y sí le respondió”

El italiano fue consultado por los siete jugadores de su plantilla que aún no se han incorporado a la pretemporada en la gira norteamericana y lo harán esta semana en la capital de España y en tono de broma dijo que se enojó con Jude Bellingham.

“Me enfadé con Bellingham porque le he llamado y no me ha contestado. Le dije a Vinicius que le llamase y contestó”, desveló entre risas el técnico italiano.