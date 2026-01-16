Antonela Roccuzzo desata furor en redes con fotos en bikini junto a Messi y se vuelven virales

Las imágenes muestran a la empresaria y esposa del astro Lionel Messi disfrutando de un día de verano al aire libre, luciendo un microbikini fucsia que resaltó su figura y bronceado, provocando una ola de reacciones y comentarios de admiración.

Antonela Roccuzzo volvió a encender las redes sociales este 16 de enero de 2026 con una serie de fotografías que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene millones de seguidores.

En la serie de publicaciones, Roccuzzo aparece en distintos poses relajadas y disfrutando del momento, algunas junto a Messi y otras posando sola frente a la cámara.

La foto principal fue acompañada únicamente por un emoji de corazón, lo que no impidió que superara cientos de miles de “me gusta” en poco tiempo, con cientos de comentarios llenos de elogios hacia su estilo, figura y presencia.

Los seguidores no tardaron en expresarse: mensajes como “Bella”, “Diosa” y “Espectacular” dominaron la sección de comentarios, destacando la elegancia y naturalidad que transmite Antonella en las imágenes.

Además de los elogios, muchos usuarios celebraron la complicidad entre la pareja en las fotos acompañadas de Messi, calificándolos como un ejemplo de “couple goals” en redes sociales.

La publicación refleja un momento de tranquilidad y disfrute familiar, en medio de la atención constante que genera la vida pública de ambos.

Antonela Roccuzzo ha consolidado su presencia en plataformas digitales como una de las figuras argentinas más influyentes fuera del fútbol.

Cada publicación suya suele viralizarse, ya sea por su estilo, su familia o simplemente por la enorme comunidad que la sigue día a día.