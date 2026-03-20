Argentina celebra nuevo título: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó..."

El seleccionador español Luis de la Fuente respondió a las palabras de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, que aseguró que Argentina es "bicampeona" porque España no se presentó a la Finalissima, y dejó claro que estaban "locos por jugar" y que "dos no discuten si uno no quiere"."Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", aseguró.