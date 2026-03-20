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Argentina celebra nuevo título: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó..."

El máximo responsable de la Conmebol confirmó que Argentina es bicampeona de la Finalissima gracia a la ausencia de España

  • Argentina celebra nuevo título: Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó...

    El máximo responsable de la Conmebol confirmó que Argentina es bicampeona de la Finalissima gracia a la ausencia de España

     Johan Raudales
2026-03-20

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, reafirmó su postura respecto a la Finalissima, el duelo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa, y aseguró que quedaron 'campeones nuevamente'.

Según informó Radio La Red, el dirigente aseguró que Selección Argentina puede considerarse “bicampeona” de la Finalissima. Esta afirmación se basa en la ausencia de la Selección de España al encuentro programado en Catar, el cual terminó siendo cancelado debido al conflicto en Oriente Próximo.

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En declaraciones al mismo medio, el presidente de la Conmebol atribuyó la responsabilidad de la no realización del partido a la Real Federación Española de Fútbol. “¿Sabes quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron”, expresó, en referencia al compromiso previsto para el 27 de marzo en Catar.

Alejandro Domínguez: Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó

Alejandro Domínguez: "Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó"

 (Johan Raudales)

Siempre de acuerdo con la información difundida, Domínguez fundamentó su postura en la cancelación del encuentro para declarar automáticamente vencedora a Argentina. En la edición anterior del certamen, disputada en 2022 en el estadio de Wembley, la Albiceleste venció 3-0 a Selección de Italia y se quedó con el título. Ante la imposibilidad de celebrar la siguiente edición, el dirigente argumentó que corresponde adjudicarle un segundo trofeo, bajo el criterio de que el rival europeo no se presentó.

ESPAÑA LE RESPONDE

El seleccionador español Luis de la Fuente respondió a las palabras de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, que aseguró que Argentina es "bicampeona" porque España no se presentó a la Finalissima, y dejó claro que estaban "locos por jugar" y que "dos no discuten si uno no quiere".

"Desde el primer momento que salió la noticia de la Finalissima mi disposición era jugarla porque era una final, poder ganar un título y porque era contra Argentina. Siempre he afirmado mis ganas de jugar y la Federación española siempre se ha posicionado. Han hecho un trabajazo para que se pudiera jugar este partido, pero por circunstancias que no tienen nada que ver con nosotros, lamentablemente no se juega. Pero no tiene que ver nada con el desempeño de la Federación", aseguró.

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De la Fuente, en su comparecencia en la Ciudad del Fútbol tras hacer pública la lista de convocados para los amistosos ante Serbia y Egipto, no quiso alimentar ninguna polémica con Argentina pero insistió en que la selección española siempre tuvo la mejor disponibilidad para jugar en cualquier sede tras descartarse Doha por el conflicto bélico.

"Queríamos jugar la Finalissima y toda la planificación estaba prevista de cara a Doha. Ahora es otra, la tuvimos que cambiar, no mucho, pero evita viajes. Queríamos jugar en Doha, Buenos Aires, Miami y donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugar", recalcó.

"Siempre lo dije y hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se jugase como nosotros queríamos. Luego cada uno da su versión. Yo me remito al comunicado de la Federación española. Dos no discuten si uno no quiere", sentenció.

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Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
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