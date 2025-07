Diez años después de aquel suceso, Vidal aseguró en un su programa por la plataforma audiovisual Youtube titulado "El Reinado", que aquel episodio fue clave en su carrera deportiva.

"De pasar de una situación en la que me podría haber pasado cualquier cosa a mí o a Marité (su pareja) en ese momento, estar jugando dos días después no es fácil, pero la gente me mostró el cariño, si a muchos no les gustó, pero mucha gente me apoyó en ese momento", afirmó el centrocampista, en aquel entonces en la Juventus de Turín.

"Ese fue el momento en el que creció el hambre y la confianza que esa copa se tenía que quedar acá. De los errores he aprendido muchas cosas y ese fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Más encima, estando en la selección, peleando por algo que todos pensábamos que tenía que quedarse acá, y me pasa algo así... que me hubiese pasado algo peor, que me hubieran sacado de ahí, de mi equipo y se me acababa la carrera. Muchos pensamientos", agregó.