Siete bajas en el Barcelona: la convocatoria para enfrentar al Real Madrid en el Clásico de LaLiga

El defensor francés estuvo ausente en el entrenamiento de ayer, pero hoy se ejercitó con el grupo antes de viajar a Madrid y podría ver minutos. Por su parte, se espera que el 'Tiburón' pueda salir en el once inicial, tal como adelantó <b>Marcus Sorg</b>, asistente de <b>Flick</b>, en la conferencia de prensa previa."Intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana. También vamos a ver cómo marcha la evolución de Koundé", comentó <b>Sorg</b>, que será el encargado de dirigir al <b>Barcelona </b>en el Bernabéu.En relación a las bajas sobre el terreno de juego, el Barça cuenta con siete: los porteros <b>Joan García</b> y <b>Ter Stegen</b>; los centrocampistas <b>Gavi</b>, <b>Dani Olmo </b>y <b>Raphinha</b>; y el delantero <b>Robert Lewandowski</b>. Todos estos jugadores se encuentran lesionados. Y el defensor <b>Andreas Christensen</b> que aún no está al 100% del proceso viríco.