Siete bajas en el Barcelona: la convocatoria para enfrentar al Real Madrid en el Clásico de LaLiga

El equipo azulgrana buscará arrebatarle el liderato a los blancos en en el Santiago Bernabéu.

2025-10-25

Barcelona visita este domingo el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid en la décima jornada de LaLiga. El conjunto catalán afronta una nueva edición del Clásico en busca del liderato, pero lo hará con sensibles bajas.

Sin el entrenador Hansi Flick en e banquillo, sancionado tras ver la tarjeta roja frente al Girona, el cuadro azulgrana al menos recibe dos buenas noticias. Jules Koundé y Ferran Torres están disponibles para jugar.

El defensor francés estuvo ausente en el entrenamiento de ayer, pero hoy se ejercitó con el grupo antes de viajar a Madrid y podría ver minutos. Por su parte, se espera que el 'Tiburón' pueda salir en el once inicial, tal como adelantó Marcus Sorg, asistente de Flick, en la conferencia de prensa previa.

"Intentaremos que Ferran esté en el campo, algo que decidiremos mañana. También vamos a ver cómo marcha la evolución de Koundé", comentó Sorg, que será el encargado de dirigir al Barcelona en el Bernabéu.

En relación a las bajas sobre el terreno de juego, el Barça cuenta con siete: los porteros Joan García y Ter Stegen; los centrocampistas Gavi, Dani Olmo y Raphinha; y el delantero Robert Lewandowski. Todos estos jugadores se encuentran lesionados. Y el defensor Andreas Christensen que aún no está al 100% del proceso viríco.

Es por ello que en la convocatoria vuelven a figurar nombres con los canteranos 'Dro' Fernández y Marc Bernal, acompañados por Pedri, Casadó, Fermín López y De Jong.

En el ataque cuentan con Lamine Yamal, Ferran, Rashford, Roony y Toni Fernández.

La convocatoria del Barcelona para enfrentar al Real Madrid en el Clásico.

Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
